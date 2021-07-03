Мир фото В NASA показали, как выглядит смерть звезды

2021-07-03 13:00

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит смерть звезды. Публикация появилась на странице ведомства в Instagram.

По информации, изображение было получено благодаря космическому телескопу NASA/ESA Hubble.

Как стало известно, аппарат запечатлел момент смерти звезды.

На опубликованном кадре можно заметить, как из умирающего небесного тела высвобождаются слои газа. Он распространяется на расстояние более трех световых лет от самой звезды, образуя силуэт бабочки.

Также известно, что интенсивное ультрафиолетовое излучение заставляет отброшенный материал ярко светиться, однако спустя время туманность полностью исчезнет, а в ее центре останется только труп звезды, который называют белыми карликами.

Отмечается, что в конечном итоге та же участь может постичь и наше Солнце, в тот момент, когда у него закончится топливо. По предположениям это может произойти через шесть миллиардов лет.