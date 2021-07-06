Экономика Вступил в силу закон о продаже земли на электронном аукционе - правила и условия покупки/продажи

2021-07-06 13:05

Сегодня в Украине начал действовать закон о продаже земельных участков через электронные аукционы. Он предусматривает введение продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы в электронной торговой системе. Торги будут проводить в единой электронной торговой системе в форме электронного аукциона в режиме реального времени в сети Интернет.

По результатам проведения аукциона будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил самую высокую цену за продающийся земельный участок или самую высокую плату за пользование им, зафиксированную во время проведения земельных торгов (ценовое предложение).

Земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки, будут определены в установленном Кабмином порядке.

В решении о проведении земельных торгов будут указываться стартовая цена лота, срок и другие условия пользования участком, а также лицо, уполномоченное на заключение соответствующего договора.

Все лоты обязательно должны иметь фотографии земельных участков и содержать сведения о лице, имеющем преимущественное право на покупку земельного участка.

Согласно законопроекту, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки, причем размер уплаты оператору площадки установит правительство.

Документ устанавливает, что размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование участком. Предлагается изменить условия невозврата гарантийных взносов.

Для земель государственной и коммунальной собственности с/х назначения стартовая цена равна нормативной денежной оценке, а в отношении других земель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже экспертной денежной оценки земельного участка.

Проектом предусматривается, что один лот состоит исключительно из одного земельного участка или прав на него.

Технические требования к реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае продажи его через электронный аукцион устанавливает Кабинет министров Украины. До завершения торгов информация об их участниках не подлежит разглашению. Торги проводятся при наличии не менее двух зарегистрированных участников.