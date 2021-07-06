Украина Долги за коммуналку и штрафы будут снимать со счетов украинцев в банках

2021-07-06 17:20

Министерство юстиции Украины готовит нововведение для должников за коммунальные услуги - деньги с их банковских счетов будут списывать автоматически для оплаты.

Это правило начнет действовать уже со вторника, 6 июля. Снятие денег будет проводиться по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей. Так, еще в феврале этого года НБУ обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. В то же время в Министерстве юстиции был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Списывать средства будут только по решению суда. Ранее подобную процедуру применяли при задолженности по алиментам. Сейчас же перечень расширили оплатой жилищно-коммунальных услуг, штрафов (в частности, за нарушение правил дорожного движения) и выплаты зарплаты.

Стоит отметить, что возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанка, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

Также сообщается, что к тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В Минюсте утверждают, что в скором времени 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.