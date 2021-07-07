Украина Платить за отопление авансом, украинцев предупредили о коммунальном новшестве: «В платежках за июнь…»

2021-07-07 21:20

Власти хотят, чтобы украинцы платили за отопление авансом

В частности это касается жителей столицы. Уже в платежках за июнь они могут увидеть рекомендованный авансовый платеж.

Отмечается, что это не абсолютное новшество. Подобная система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Теперь же, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

В КГГА заявляют, что это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.