Курьезы В Мексике разыграют в лотерею дом Эль Чапо - лидера крупнейшего наркокартеля Синалоа

2021-07-08 13:02

В Мексике разыграют в лотерею дом одного из самых разыскиваемых преступников в мире - наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо. Розыгрыш проведут ко Дню независимости страны.

Как пишет BBC, в 2014 году Эль Чапо удалось незаметно покинуть этот самый особняк и скрыться от полиции в местной канализации. Позднее, в 2016 году, наркобарона все же задержали в городе Масатлан.

Эль Чапо был одним из лидеров крупнейшего наркокартеля "Синалоа", созданного в 1989 году. В лучшие для его представителей годы на долю картеля приходилось до 60% всего наркотрафика в США. Что же касается неуловимого Коротышки, он несколько раз сбегал из тюрем, а правительство Мексики предлагало жителям миллионы долларов за помощь в его очередной поимке. В 2017 году Эль Чапо экстрадировали в США и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Несмотря на то, что в 2009 году журнал Forbes включил Эль Чапо в список богатейших людей мира с состоянием $1 млрд, особой роскошью его особняк не отличается. Дом с площадью 395 квадратов оценивают в $184 тысячи (чуть более 5 млн гривен). Принять участие в его розыгрыше может каждый желающий мексиканец, который приобретет билет за $12.

По словам президента страны, средства от продажи лотерейных билетов направят на закупку вакцины от коронавируса.