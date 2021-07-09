Мир Южнокорейская разведка раскрыла причину резкого похудения Ким Чен Ына

2021-07-09 19:28

Власти Южной Кореи рассказали о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. За последнее время он сбросил от 10 до 20 килограмм, сообщает Bloomberg.

По словам депутата Ким Бен Ки, проинформированного разведкой Южной Кореи, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной. При этом лидер КНДР продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи. Он проводит так называемые «часовые встречи», и нет ничего необычного в том, как он ходит.

«Если в его здоровье есть аномалии, должны быть признаки того, что лекарства импортируются в клинику, которая отвечает за здоровье Кима, но это не было обнаружено», — сказал депутат.

Напомним, 37-летний северокорейский лидер большую часть мая был вне поля зрения общественности. Когда он снова появился на публике в июне, он выглядел гораздо стройнее.

Разведывательные агентства отслеживают вес Кима для понимания режима в Пхеньяне. Южнокорейская разведка ранее утверждала, что Ким весил около 140 килограммов.