Политика путин и Ким Чен Ын подписали договор о партнерстве: в США отреагировали

2024-06-22 14:30

 

В Вашингтоне считают, что соглашение должно обеспокоить Пекин.

Заключение договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Северной Кореей расходится с подходами Китая. Именно поэтому соглашение должно вызвать беспокойство в Пекине.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

"Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР – Ред.), похоже, противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине только месяц назад", — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби отметил, что в течение прошлого месяца Китай и Россия выступили за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации в Украине. По его словам, беспокойство должно возникать у любой страны, которая заботится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.

Напомним, 19 августа Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали "миролюбивый и оборонительный" договор. В частности, после подписания лидер Северной Кореи заявил, что "Россия для КНДР – самый честный друг и соратник, а Путин – самый дорогой друг корейского народа".

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