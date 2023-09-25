Мир Bloomberg: альянс путина и Ким Чен Ына принесет много проблем Китаю

2023-09-25 21:37

Союз двух диктаторов-изгоев, владимира путина и Ким Чен Ына, станет проблемой не только для Европы, но и для покровителя россии и КНДР – Китая. Эта перспектива должна обеспокоить Пекин точно так же, как она беспокоит Киев и другие западные столицы.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Разведка США считает, что главная цель визита Ким Чен Ына в россию – оружейное соглашение. КНДР имеет огромные запасы снарядов калибра 122 и 152 мм, а также 122-мм ракет для РСЗО, которые нужны россии. Впрочем, поставки, вполне возможно, уже идут – так, КНДР по данным американской разведки, поставляла оружие террористам из российского «Вагнера», а Вооруженные силы Украины стреляли трофейными северокорейскими снарядами по российским войскам.

Предполагается, что дальнейшие поставки дадут россии время для восполнения запасов боеприпасов, так как производство в россии не поспевает за потребностями. Хотя часть боеприпасов в КНДР, скорее всего, окажется непригодной, однако с оставшимся россия сможет еще долго воевать.

С другой стороны, российская плата за поставки позволит Киму направить больше ресурсов на свои ядерные и ракетные программы. Российские технологии и опыт могут позволить КНДР создать собственные действительно надежные спутники и подводные лодки-носители ракет.

В интересах США и европейских и азиатских союзников – сорвать такой обмен. Перекрыть поставки будет сложно, так как КНДР и россия имеют общую границу. Остаются только санкции и военные методы давления – вторые, похоже, будут иметь больше эффективности.

Кроме того, если Китай закроет глаза на это соглашение, его отношения с европейскими странами испортятся. А именно Европу Китай все еще надеется оторвать от США и сделать своей союзницей.

«Чем ближе становятся россия и Северная Корея, тем меньше рычагов влияния будет иметь Китай на обоих. Более способный Ким окажется более провокационным и непредсказуемым. Хотя Китай защитил Северную Корею от дополнительных санкций ООН, он не хочет видеть конфликта и нестабильности на своей границе, борясь со своими внутренними проблемами. Кроме того, китайские лидеры не должны давать США никаких поводов для увеличения своего военного присутствия в регионе», – считает издание.

Си Цзиньпин не будет публично критиковать путина или Кима, но попытается ограничить размеры любой оружейной сделки, которую заключат оба диктатора – если, конечно, в Москве и Пхеньяне пожелают к нему прислушаться.