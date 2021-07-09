Спорт фото Почему арбитр не остановил матч Англия - Дания, когда на поле появилось два мяча

2021-07-09 15:46

Футбольные арбитры считают, что его нидерландский коллега Данни Маккели поступил верно, не остановив встречу Англия - Дания, когда на поле "Уэмбли" появилось два мяча.

Инцидент случился в экстратайме за несколько мгновений до падения Рахима Стерлинга в датской штрафной площадке. Есть мнение, что это стало первым звеном цепочки, приведшей к поражению сборной Дании.

В сети возмутились действиями нидерландца, посчитав, что он подыграл англичанам. Несмотря на присутствие в матче системы видеопомощи арбитрам (VAR), многие фанаты почему-то уверены, что пенальти был поставлен несправедливо.

"Эти разговоры особого внимания не стоят. Маккели не остановил встречу и правильно сделал, так как второй мяч никак не мешал игрокам, не отвлекал их. По правилам нужно было продолжать", – считают арбитры.