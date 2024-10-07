Мир Rheinmetall получил от Дании большой заказ на системы ПВО Skyranger

2024-10-07 14:31

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Дании большой заказ на системы ПВО Skyranger 30. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Указано, что в рамках этого заказа отделение Rheinmetall Air Defense подписало контракт с Агентством по оборонным закупкам Королевства Дания FMI на производство 16 зенитных модулей.

Стоимость заказа определяется трехзначной суммой на миллионы евро. Также Rheinmetall получил заказы на боеприпасы на двузначную сумму на миллионы евро.

Директор датского агентства по оборонным закупкам FMI генерал-лейтенант Пер Пугхольм Ольсен заявил, что этот контракт представляется важным шагом на пути к обеспечению датской армии средствами противовоздушной обороны, что в свою очередь предусматривает значительный вклад в полномерную оперативную боеспособность королевского войска.

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