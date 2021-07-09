Украина Владельцев электросамокатов, моноколёс и гироскутеров обяжут соблюдать ПДД - в Раду внесен законопроект

2021-07-09 12:05

В Верховной Раде появился законопроект, который координирует движение электросамокатов, моноколёс, сигвеев и гироскутеров на проезжей части. Если его подпишут, водителей этого «чудо-транспорта» обяжут выполнять ПДД.

В законопроекте электросамокаты, сигвеи, сегвилы и гироскутеры назвали самобалансирующими транспортными средствами с электродвигателями.

Людей, которые управляют ими, хотят признать участниками дорожного движения наряду с велосипедистами, пешеходами и водителями. Ездить на самобалансирующем транспорте по проезжей части разрешат с 16 лет — по краю дороги, обочине или по велосипедной дорожке.

Пилоты самокатов и моноколес обязаны:

быть в застёгнутом шлеме

не перевозить пассажиров и груз, который мешает управлению

не отвлекаться

ездить на исправном транспортном средстве

На электросамокатах, сигвеях, сегвилах и гироскутерах должны быть светоотражатели, а в темное время суток — и внешние световые приборы. Движение такого транспорта на автодорогах государственного значения могут ограничить. Документ передали Верховной Раде для рассмотрения.