Жизнь В Украине снова внесли изменения в Правила дорожного движения - Буквы "У" на авто больше не будет

2023-10-31 13:35

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, коснувшиеся учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить буквой "Н". Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Термин "Учебное транспортное средство" заменили "Навчальним транспортним засобом". Опознавательный знак в виде буквы "У" заменили буквой "Н".

Отмечается, что изменения вступят в силу через шесть месяцев со дня публикации.

Напомним, 20 октября правительство внесло изменения в ПДД, водители вне населенных пунктов теперь должны включать дневные ходовые огни круглый год а не только с 1 октября по 1 мая, как это было ранее.

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