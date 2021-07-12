Спорт Президент ассоциации футбола Англии Принц Уильям прокомментировал поражение в финале Евро-2020

2021-07-12 10:01

Британский принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, заявил, что поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 по футболу чрезвычайно обидно. Об этом в понедельник, 12 июля, он написал в Twitter.

"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди", - написал принц.

Герцог Кембриджский лично присутствовал на матче, прошедшем на лондонском стадионе "Уэмбли", в компании своего старшего сына 7-летнего принца Джорджа.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, по пенальти обыграв Англию. Поединок проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.