Политика "Это было лучшее решение" - Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах

2024-11-08 08:26

Камала Харрис взяла на себя ответственность и возглавила историческую предвыборную кампанию при чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что всегда восхищался ею как политиком и заметил, что назначение Харрис вице-президентом было его первым и правильным решением.

"Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, а я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев. Более того, она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она ставит свою печать на будущем Америки", - подытожил Байден.

Он добавил, что Харрис была отличным партнером и государственным служащим, "исполненным честности, мужества и характера".