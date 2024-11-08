Политика "Это было лучшее решение" - Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах

2024-11-08 08:26

Камала Харрис взяла на себя ответственность и возглавила историческую предвыборную кампанию при чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что всегда восхищался ею как политиком и заметил, что назначение Харрис вице-президентом было его первым и правильным решением.

"Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, а я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев. Более того, она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она ставит свою печать на будущем Америки", - подытожил Байден.

Он добавил, что Харрис была отличным партнером и государственным служащим, "исполненным честности, мужества и характера".

subscriber subscriber

Еще по теме

Трамп принял приглашение Байдена посетить Белый дом — The Associated Pressociated Press

2024-11-07 19:15

В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать роССийские ракеты над Украиной

2024-10-31 16:48

Западные СМИ уверены, что Байден изначально избрал неправильную стратегию сдерживания рф

2024-10-29 15:37

Кандидаты в президенты США перешли на личные оскорбления - Харрис назвала Трампа "фашистом"

2024-10-25 10:27

Еще новости в разделе "Политика"

Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского Союза

2024-11-08 11:32

"Это было лучшее решение" - Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах

2024-11-08 08:26

Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились

2024-11-07 22:15

В Германии распалась правительственная коалиция

2024-11-07 21:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского Союза 2024-11-08 11:32
"Это было лучшее решение" - Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах 2024-11-08 08:26
Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились 2024-11-07 22:15
В Германии распалась правительственная коалиция 2024-11-07 21:37