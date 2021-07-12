Украина Украинцев огорошили новым подорожанием коммуналки: «Тариф вырастет на 70%»

2021-07-12 17:00

В Украине отопление и горячая вода могут подорожать на 30-70% уже с 1 октября

Причин несколько. При расчете тарифа на отопление на предприятиях берут во внимание зарплату сотрудников, налоги, затраты на текущий и капитальный ремонт, электроэнергию, холодную воду, газ.

Ключевой составляющей тарифа является именно цена на газ. По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, она составляет 60-80% стоимости тепла и воды, в зависимости от предприятия и оборудования.

Также эксперт отмечает, что для многих предприятий два года тарифы не пересматривались. Тогда как минимальные зарплаты и стоимость электроэнергии росли.

Кроме того, с 20 мая Кабинет министров отменил специальные обязательства (ПСО) для НАК "Нафтогаз" продавать природный газ производителям тепловой энергии по фиксированной цене. И "Нафтогаз" с 4 грн цену для тепловиков поднял до 7,42 грн за кубометр.

Подорожало и распределение газа. "Если раньше распределение стоило 60 копеек, а сейчас 2-2,5 грн – это повлияет на тариф. Потому к стоимости газа мы добавляем еще услуги по распределению", – говорит Гарник.

Ввиду всех этих факторов, рост тарифов был неизбежен.

Для каждого предприятия повышение тарифа будет индивидуальным, ведь у всех разные затраты. Но сформировать тариф пока нет возможности, так как ещене все теплокоммунэнерго подписали договор на поставки газа с "Нафтогазом".

В городах, как говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%. В первую осередь это касается многих городов на западе Украины, где поддерживалась достаточно низкая цена на горячую воду и теплоснабжение.

Так, в Черновцах уже заявили, что тариф вырастет на 70%.

В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%. Если взять центральную Украину, к примеру, Кременчуг, то там тариф готовятся увеличить на 53%.

Попенко подсчитал, что с нового отопительного сезона в тех городах, которые заявили о росте тарифов, домохозяйства будут в среднем платить за отопление 50-55 грн с квадрата отапливаемой площади.

Согласно статистике UTG, средняя площадь однокомнатной квартиры – 40 кв. м. Соответственно:

отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2 000 грн;

для двухкомнатной (63 кв. м) – 3 150 грн;

для трехкомнатной (80 кв. м) – 4 000 грн.

"Вполне возможно, что в малых городах, где не будет когенерации (совместная генерация электроэнергии и тепла. – Ред.), где нет денег в бюджете на покрытие расходов, ситуация будет намного хуже. Это, к примеру, такие проблемные города, как тот же Светловодск", – добавляет Попенко.

Эксперты уверены, что на данный момент повлиять на ситуацию с тарифами может только государство. Уменьшить стоимость отопления для населения можно лишь в том случае, если центральная власть снова вмешается и начнет регулировать цены на газ и его доставку для тепловиков.