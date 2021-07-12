Мир Ученые рассказали, почему красное мясо провоцирует инсульт

2021-07-12 20:00

 

Риск развития у человека инсульта напрямую зависит от количества красного мяса в рационе. К такому выводу пришли американские ученые, передает ahajournals.org.

Детали

В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек. Каждый день исследуемых кормили свежей и обработанной свининой.

По итогам ученые пришли к выводу, что больше всего провоцирует инсульт свежее красное мясо, немного меньше - обработанное.

"Результаты этого исследования показывают, что потребление свежего или обработанного красного мяса повышает риск развития общего и ишемического инсульта", - говорится в сообщении.

При этом было доказано, что взаимосвязи между красным мясом и геморрагическим инсультом (гипертоническое внутримозговое кровоизлияние) нет.

Дополнение

Ранее ученые обнаружили, что свинина имеет такое же негативное влияние на печень человека, как и алкоголь.

По теме

Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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