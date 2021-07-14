Фото-видео фото В Киеве зверски изуродовали припаркованную иномарку и поставили на нее голову быка

2021-07-14 13:02

В Киеве неизвестные повредили припаркованный автомобиль, а на крышу положили отрезанную голову коровы. 

"На Каховской, 56, кто-то сильно поиздевался над припаркованным автомобилем Toyota Rav4 - разбили окна, прокололи колеса, еще и голову коровы на крышу положили. За что такую жесть можно было сделать?", - сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там автомобилю Toyota RAV4 разбили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили на крыше.

subscriber subscriber

Еще по теме

Опора ЛЭП «Каховская – Титан» повреждена взрывом – полиция Херсонской области

2015-12-31 16:10

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото В Киеве зверски изуродовали припаркованную иномарку и поставили на нее голову быка

2021-07-14 13:02

Протесты в Берлине: Немцы добиваются для женщин законного права ходить по городу топлесс

2021-07-13 14:00

видео Почему этот рисунок да Винчи размером 7 на 7 см продали за 12 млн долларов

2021-07-09 18:33

видео В Дании построили замок из песка высотой с девятиэтажный дом и попали в Книгу рекордов Гиннесса

2021-07-08 15:21
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото В Киеве зверски изуродовали припаркованную иномарку и поставили на нее голову быка 2021-07-14 13:02
Протесты в Берлине: Немцы добиваются для женщин законного права ходить по городу топлесс 2021-07-13 14:00
видео Почему этот рисунок да Винчи размером 7 на 7 см продали за 12 млн долларов 2021-07-09 18:33
видео В Дании построили замок из песка высотой с девятиэтажный дом и попали в Книгу рекордов Гиннесса 2021-07-08 15:21