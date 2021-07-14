Фото-видео фото В Киеве зверски изуродовали припаркованную иномарку и поставили на нее голову быка

2021-07-14 13:02

В Киеве неизвестные повредили припаркованный автомобиль, а на крышу положили отрезанную голову коровы.

"На Каховской, 56, кто-то сильно поиздевался над припаркованным автомобилем Toyota Rav4 - разбили окна, прокололи колеса, еще и голову коровы на крышу положили. За что такую жесть можно было сделать?", - сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там автомобилю Toyota RAV4 разбили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили на крыше.