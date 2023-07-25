ВОЙНА В Украине КАРТА В Укргидроэнерго заявили, что но есть альтернатива восстановлению взорванной врагом Каховской ГЭС

2023-07-25 12:27

Если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с разорением Каховского водохранилища, уничтоженный россиянами Каховскую ГЭС могут не восстанавливать. Об этом генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сказал в интервью Forbes.

Сообщается, что восстановление ГЭС важно, но есть альтернатива строительству.

"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – пояснил Сирота.

Среди проблем, которые придется решить, чтобы предотвратить масштабное строительство, называют: