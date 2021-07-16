Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие страны признают украинский сертификат о вакцинации от COVID-19

2021-07-16 18:33

Сертификат о вакцинации, который выдает Украина уже согласились признать несколько стран Европы.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", -заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По его данным МИД сейчас активно занимается договоренностями о признании украинских сертификатов другими странами. Цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.