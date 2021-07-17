Украина Погода резко изменится, похолодание уже на носу: когда жара перестанет мучить украинцев

2021-07-17 12:00

Погода после аномальной жары, которая потрепала украинцев, резко изменится

Синоптики прогнозируют, что температура снизится до комфортных летних градусов и будет такой до самого конца месяца. Но на выходных все еще будет очень тепло.

Такой прогноз сделала синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха.

Она прогнозирует, что на середину июля среднемесячная температура предполагается в пределах 20−25 градусов, в Карпатах где-то 16−18 градусов. Синоптик подчеркнула, что такие температурные показатели - это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков в июле также ожидается в пределах 34−91 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье обычно выше, 130−155 миллиметров. И это также в пределах климатической нормы.

Относительно погоды далее по Киеву и по Украине в целом, то она будет постепенно меняться за счет того, что антициклон все же разрушается, теряет свою силу, и по Украине все больше будет наблюдаться нестабильная атмосфера.

Когда такая синоптическая ситуация складывается, что сначала сильная жара, а потом смена воздушных масс, то могут ожидаться дожди, сильные грозы и шквалистое усиление ветра.