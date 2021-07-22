Детали Замглавы Офиса президента Смирнов помог выйти на свободу вору в законе «Умке»

2021-07-22 19:10

В новом сезоне Банковая основательно взяла курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.

Об этом пишет блогер Валерия Литвинова на сайте Korrespondent.net.

И вот, на днях, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, который параллельно возглавляет юридическое бюро «Смирнов и партнеры» лично помог оказаться на свободе криминальному «королю» «Умке Днепровскому».

Под его покровительством 9 июля судья Печерского суда Сергей Вовк подписал решение о выходе на свободу «вора в законе» Сергея Олейника («Умки»). Ходатайствовали в суде об его скорейшем освобождении адвокаты из вышеупомянутого адвокатского бюро «Смирнов и партнеры».

И это решение по праву считается показательным в деле удушения украинского правосудия.

До этого для всеобщего обозрения Зеленский в тандеме с СНБО вводит санкции против пачки «воров в законе», среди которых называется и имя «Умки». А через время его же люди, в данном случае в лице Смирнова, делают реверанс в сторону криминальной системы и «отмазывают» «вора в законе», который держит под собой половину криминального мира в Украине.

И как тут судья откажет, если об услуге просит сам замглавы Офиса президента Смирнов? Правильно, никак. Также как и не отказал Банковой в затягивании дела нардепа Медведчука, которое, по иронии судьбы, рассматривали в этом суде в тот же день.

Также четко понятно, что каждого участника схемы по освобождению «Умки» щедро отблагодарили. Но вряд ли мы увидим в декларации у Смирнова, насколько именно щедро.

И пока такие как Смирнов будут работать по принципу «а кто нам запретит?», наша страна и будет прозябать на низших ступеньках в рейтингах стран по уровню борьбы с коррупцией. Как же можно победить то, что в Украине возглавляет лично президент со своим Офисом?

Но рано или поздно европейские партнеры перестанут терпеть такой произвол украинской власти и тогда и Зеленскому, и его Офису придется очень несладко.