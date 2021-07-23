Мир фото В результате экстремальных дождей в Турции затоплены целые города

2021-07-23 12:05

На северо-востоке Турции в провинциях Ризе и Артвин начались наводнения. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

"В результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - сказано в сообщении.

В пострадавших районах идут поисково-спасательные работы. Туда прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу - он говорит, что на данный момент информации о жертвах нет, известно, что два человека пострадали.