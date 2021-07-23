Курьезы фото Індійська родина 15 місяців жила в повній ізоляції не виходячи з намета, боячись коронавірусу

2021-07-23 20:34

В індійському селі Кадали сім'я з трьох осіб майже 15 місяців жила в повній ізоляції в наметі, бо боялася заразитися на коронавірус. За цей час їхнє здоров’я суттєво погіршилося.

Як повідомляє ANI, родину врятував волонтер, який опитував місцевих жителів. Як виявилося, сім'я навесні 2020 року вирішила ізолюватися в наметі після того, як один з їхніх сусідів помер від коронавірусу. У наметі вони провели 15 місяців. Весь цей час вони нібито не виходили на поріг і замкнулися зсередини.

Медпрацівники та волонтери регулярно обходили будинки і натрапляли на ту саму палатку сім'ї. Їм ніхто не відповідав, тому вони думали, що там ніхто не живе. Зрештою родичі сім'ї зв'язалися з владою Кадали і повідомили, що їхні близькі хворіють.

Спочатку сім'ю знайшов волонтер села, який опитував людей з приводу нової житлової програми.

«Коли він їм крикнув, ті відмовилися вийти і сказали, що якщо вони вийдуть, то помруть», - каже Гурунат.

Після цього волонтер повідомив про інцидент місцевій владі. Поліція прибула на місце і виявила, що сім'я перебувала «в дуже жалюгідному стані».

«Їхнє волосся відросло, вони його не розчісували. Вони вже давно не приймали душ. Ми відразу ж направили їх в державну лікарню. Зараз вони там лікуються», - заявив голова селища.

Він також заявив, що якби цю сім'ю знайшли на два-три дні пізніше, то вони могли б померти.

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