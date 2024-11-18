Мир Индия создает национальную систему ПВО нового поколения Akashteer Air Defence

2024-11-18 15:39

Индия создает национальную систему ПВО нового поколения Akashteer Air Defence. Проект Akashteer реализуется в рамках государственных оборонных инициатив «Десятилетие трансформации» и «Год технологического поглощения», направленных на модернизацию индийской армии.

По данным индийского Минобороны, проект Akashteer позволяет создать полностью автоматизированную и интегрированную систему индийской ПВО в реалиях усложняющегося ландшафта современных военных угроз.

Согласно официальным планам, создание системы ПВО Akashteer будет осуществлено в несколько последовательных этапов.

Всего планируется развернуть 455 военных комплексов ПВО, которые таким образом обеспечат безопасность воздушного пространства над всей территорией Индии. К настоящему времени уже развернуто 107 военных комплексов. Но уже первом квартале наступающего года будут развернуты еще 105 военных комплексов. Полное развертывание ПВО Akashteer запланировано к 2027 году.

Игорь Шевырев.

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