Украина Прогноз на выходные: в Киев постепенно начнет возвращаться жара

2021-07-23 13:24

В предстоящий уикенд, 24-25 июля, в Киев постепенно начнет возвращаться жара. Столбик термометра не опустится ниже 25 градусов тепла.

После дождливой недели осадков в столице не ожидается. В целом, будет держаться комфортная и облачная погода. Этому соответствуют данные Укргидрометцентра и Аccuweather.

Суббота, 24 июля

Согласно прогнозу, днем на небе будет наблюдаться небольшая облачность без возможности выпадения дождя. Вероятность осадков составляет всего лишь 6%. Ночью будет прохладно. Температура днем +25..+27 градусов (по ощущениям +28), ночью +15..+17. Ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Воскресенье, 25 июля

В течение дня метеорологи прогнозируют облачный день без осадков. А вот синоптики Аccuweather обещают, что местами возможна гроза. При этом, будет минимум ветра и достаточно высокая температура воздуха. Температура днем +25..+27 градусов (по ощущениям +31), ночью +15..+17. Ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.