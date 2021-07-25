Детали Во Франции сенаторы потребовали от МИД высказаться по поводу уголовного преследования Медведчука

2021-07-25 11:42

Группа французских сенаторов после визита в Киев в конце мая этого года обратилась с официальным запросом к министру иностранных дел Франции с просьбой высказать позицию по поводу уголовного преследования председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и закрытия оппозиционных телеканалов.

"Телеканалы были закрыты без суда и следствия, что вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, и я хотела бы спросить у министра Европы и иностранных дел, какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине", - говорится в запросе, который обнародовала "Страна".

Этот запрос, отмечает издание, последовал как реакция на реплику министра о "силе демократических настроений в Украине".

Ранее сообщалось, что сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената требовали от главы французского МИД выступить по украинскому вопросу в Сенате.