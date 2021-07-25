Во Франции сенаторы потребовали от МИД высказаться по поводу уголовного преследования Медведчука
2021-07-25 11:42
Группа французских сенаторов после визита в Киев в конце мая этого года обратилась с официальным запросом к министру иностранных дел Франции с просьбой высказать позицию по поводу уголовного преследования председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и закрытия оппозиционных телеканалов.
"Телеканалы были закрыты без суда и следствия, что вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, и я хотела бы спросить у министра Европы и иностранных дел, какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине", - говорится в запросе, который обнародовала "Страна".
Этот запрос, отмечает издание, последовал как реакция на реплику министра о "силе демократических настроений в Украине".
Ранее сообщалось, что сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената требовали от главы французского МИД выступить по украинскому вопросу в Сенате.
Напомним, 9 июля Печерский районный суд города Киева оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.
Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука незаконны.
В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.