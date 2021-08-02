Российские государственные СМИ жестко отреагировали на незаконное продление домашнего ареста Виктору Медведчуку

2021-08-02 16:02

Российские государственные средства массовой информации жестко отреагировали на незаконное продление домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку. В частности, в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 24" отметили, что таким образом действующие украинские власти пытаются устранить с политической сцены своих оппонентов.

"В Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком", - процитировал канал президента России Владимира Путина, который ранее высказался о ситуации в Украине и политическом преследовании лидера оппозиции Виктора Медведчука.

При этом журналисты подчеркнули, что лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук исправно является на все судебные заседания и бежать из страны не собирался. То есть, нужды в продолжении домашнего ареста нет.

Также в издании напомнили, что за "Оппозиционную платформу - За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук – в 2019 году проголосовало два миллиона избирателей, и с тех пор, по данным опросов, число ее сторонников еще выросло вдвое. Однако, их мнение украинские власти не учитывают.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.