Украина Средняя цена автогаза в сетях АЗС достигла нового рекорда

2021-08-03 19:40

 

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети KLO автогаз подорожал на 30 коп/л, до 17,75 грн/л. На столько же подорожало топливо на АЗС "Катрал" (до 16,77 грн/л).

Prime, Chipo и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп/л.

В то же время таак сети как "БРСМ-Нафта", Автотранс, Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-15 коп/л.

В общем с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,55 грн/л, или на 10%.

По словам эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Напоминаем:

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

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