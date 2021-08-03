Украина Пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр

2021-08-03 19:20

 

Пожары на территории Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине - она становится все более неустойчивой. Кроме того, горящие лесные массивы в этих странах осложняют прогнозирование.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать", - отмечается в сообщении.

Напомним, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

Кроме того, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

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