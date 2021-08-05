Мир фото Тимановская прибыла в столицу Польши, но не стала даже говорить с белорусской диаспорой

2021-08-05 10:41

Авиалайнер с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, вылетевший из Вены, приземлился в среду вечером в Варшаве. Ранее Польша выдала ей гуманитарную визу. 

Встречать Тимановскую в аэропорту Варшавы пришли представители белорусской диаспоры, но Тимановская так и не вышла из главных дверей терминала.

В то же время, белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со спортсменкой, которая уже находится в Варшаве.

Изначально планировалось, что легкоатлетка вылетит в Варшаву прямым рейсом из Токио. Однако планы были изменены из соображений безопасности. Спортсменка вылетела в Австрию, а затем отправилась в Польшу.

Перед тем в аэропорт в японской столице Тимановская отправилась на полицейском автомобиле. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые отслеживали ее действия и передвижения.

subscriber subscriber

Еще по теме

Тимановская в последний момент передумала лететь в Польшу и пересела на рейс в Вену

2021-08-04 10:03

Международный олимпийский комитет начал собственное расследование скандала с Тимановской

2021-08-03 12:40

видео В Сеть попала запись разговора Тимановской с белорусскими чиновниками

2021-08-02 12:03

Тимановской предложили помощь в получении работы в Украине

2021-08-02 11:12

Еще новости в разделе "Мир"

Из-за аномальной жары и пандемии в КНДР начался продовольственный кризис

2021-08-05 14:23

фото Пожары в Греции: сгорели сотни домов, люди бегут от огня на пляжи, туристов эвакуирует береговая охрана

2021-08-05 11:22

фото Тимановская прибыла в столицу Польши, но не стала даже говорить с белорусской диаспорой

2021-08-05 10:41

Горячий курорт: Грецию накрыла адская жара, температура поднялась до +47°С

2021-08-05 09:02
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Из-за аномальной жары и пандемии в КНДР начался продовольственный кризис 2021-08-05 14:23
фото Пожары в Греции: сгорели сотни домов, люди бегут от огня на пляжи, туристов эвакуирует береговая охрана 2021-08-05 11:22
фото Тимановская прибыла в столицу Польши, но не стала даже говорить с белорусской диаспорой 2021-08-05 10:41
Горячий курорт: Грецию накрыла адская жара, температура поднялась до +47°С 2021-08-05 09:02