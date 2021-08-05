Мир фото Тимановская прибыла в столицу Польши, но не стала даже говорить с белорусской диаспорой

2021-08-05 10:41

Авиалайнер с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, вылетевший из Вены, приземлился в среду вечером в Варшаве. Ранее Польша выдала ей гуманитарную визу.

Встречать Тимановскую в аэропорту Варшавы пришли представители белорусской диаспоры, но Тимановская так и не вышла из главных дверей терминала.

В то же время, белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со спортсменкой, которая уже находится в Варшаве.

Изначально планировалось, что легкоатлетка вылетит в Варшаву прямым рейсом из Токио. Однако планы были изменены из соображений безопасности. Спортсменка вылетела в Австрию, а затем отправилась в Польшу.

Перед тем в аэропорт в японской столице Тимановская отправилась на полицейском автомобиле. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые отслеживали ее действия и передвижения.