Детали ОПЗЖ в ближайшее время неизбежно выйдет в лидеры среди всех партий Украины

2021-08-05 17:25

"Искра". Этому рейтингу верится гораздо больше, чем проплаченным рейтингам провластных СМИ.

Итак: 21,4% - СН, 19,1% - ОПЗЖ, 18,5% - ЕС, 12,6% - Батькивщина.

Комментарий "Искры":

Рейтинг "слуг народа" стабильно падает. С наступлением очередной волны эпидемии, при которой очередной локдаун будет неизбежен, рейтинг "слуг" просядет еще больше. Осенние платежки с новыми тарифами, поднятыми в угоду МВФ, добьют его окончательно. Прогнозируем "слугам" +/- 15%. Это традиционный уровень поддержки для правящей в стране власти.

По ОПЗЖ:

Еще весной рейтинг ОПЗЖ сравнялся с рейтингом "слуг", а, по некоторым данным, опередил его. Именно тогда со стороны власти и пошла мощная волна прессинга, направленная против лидера партии В. Медведчука. Разумеется, несколько процентов кампания по его дискредитации таки забрала, но не критично. Сейчас, видя то, как беспредельно власть удерживает Медведчука под домашним арестом, не в силах предъявить ему мало-мальски доказуемые обвинения, народ уже понимает, что Медведчук был выбран антинародной властью в качестве мишени для самой большой для них угрозы – растущей ОПЗЖ. В некотором роде происходящее с Медведчуком теперь может сработать даже в плюс оппозиции.

От "слуг" ОПЗЖ сейчас отделяет всего 2%. Беря во внимание то, как власть вот уже несколько месяцев прессует оппозицию, и то, как Банковая параллельно с этим с целью дробления электората спешно активировала Мураева и прочие оттягивающие проекты, это довольно неплохой результат. Добавив к 19,1% ОПЗЖ проценты раскольников типа Мураева и ему подобных, получаем уверенное лидерство. Собственно, и без "труда" "наших" раскольников, при скором падении "слуг" ОПЗЖ неизбежно выйдет в лидеры.

О стратегии "слуг":

Наиболее предпочтительный для "слуг" противник на возможных досрочных парламентских – ЕС Порошенко. Потому садить его никто и не собирался, несмотря на регулярный громкий пиар на теме посадки Петра некоторых представителей "слуг". Зачем садить того, кто несет тебе пусть часть, но все же сине-белого избирателя, на котором "слуги" и пришли к власти? Ненависть к Порошенко, два года оглашаемая с трибуны под зеленым флагом, – серьезный фактор для ненавидящих Петра Алексеевича и мощный стимул всем заблудившимся в информационных дебрях провластных СМИ снова проголосовать за "слуг". Потому "зеленые" Порошенко не садят – с ним выгодно бороться. А некоторым - продолжать пиариться.

Как мы видим по рейтингу, выбранная стратегия "слуг народа" по выводу ЕС в свои главные противники отчасти работает – ЕС недалеко от ОПЗЖ. Но что в этой стратегии радует, так это то, что Зеленский в своем пиаре сделал ставку на национализм, русофобию, саботаж мирных инициатив по Донбассу - именно на то, что близко электорату Порошенко, но никак не сторонникам ОПЗЖ. Электоральное же поле оппозиции "слугами" не обрабатывается вообще. За исключением лишь тех, кто все еще верит в посадку "слугами" Порошенко и готов ради этого снова поверить в мифического Голобородько. Но этих уже немного.

Очевидно, что стратегия Зеленского рассчитывалась с учетом того, что прессинг властью оппозиции приведет к бегству из страны Медведчука и, как результат, к дискредитации и полному провалу ОПЗЖ. Было решено Зеленскому делать упор на электорат Порошенко и, борясь только с ним, идти на второй срок.

Но не вышло. Медведчук не сбежал, и его пребывание под арестом в глазах "сине-белого" электората теперь делает из него борца с Зе-режимом. Сине-белое поле Зеленским потеряно, но и поле Порошенко, как мы видим, от "слуг" отворачивается.

Нас ждет дальнейшее падение рейтинга "слуг" и рост оппозиции.

Вадим Рабинович

Оригинал - на странице Вадима Рабиновича в Facebook