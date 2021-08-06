Украина Генпрокурор Ирина Венедиктова сделала заявление по делу об убийстве Виталия Шишова в Киеве

2021-08-06 15:15

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о преждевременности обнародования деталей расследования дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала Венедиктова.

По ее словам, это дело может быть политизировано.

"Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - отметила генпрокурор.