Политика Зеленский уволил Трубу и назначил директором ГБР нардепа из Слуги народа

2019-12-27 13:31 267

Владимир Зеленский продолжает радикальные кадровые чистки в органах госвласти. Сегодня стало известно, что президент уволил неугодного Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Как говорится в тексте указа, и. о. директора ГБР назначена Ирина Венедиктова.

Напомним, конкурсная комиссия избрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу в ноябре 2017 года. В ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла решение о "перезапуске" Государственного бюро расследований, которое предусматривает освобождение Романа Трубы.

К слову, новая глава ГБР Ирина Венедиктова возглавляет комитет по вопросам правовой политики и является народным депутатом Украины от партии Зеленского "Слуга народа".