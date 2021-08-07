Украина Проезд в маршрутках Киевской области подорожает

2021-08-07 12:30

Повышение стоимости проезда в области до конца года может составлять 15-18%, то есть одну-две гривны.

На Киевщине цена за проезд в некоторых маршрутках повысится. За поездку пассажирам придется платить на одну-две гривны больше. Об этом сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации.

Глава области Василий Володин на встрече с перевозчиками, которые обслуживают подавляющее большинство маршрутов региона, обсудил снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте.

"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 года из-за локдауна... К сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысила тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", - отметил Володин.

Он добавил, что тарифы на некоторых маршрутках, например, в Бучанском и Васильковском направлениях, поднялись более, чем на 20%.

Стороны договорились, что повышение цен на проезд до конца года может составлять 15-18%, то есть одну-две гривны.

На тех маршрутах, где в текущем году тарифы уже повышались, цены должны быть пересмотрены. Это должно произойти не позже 9 августа.

Всего в Киевской области работает 69 компаний-перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 511 внутриобластных маршрутах.

Напомним, в Полтаве повышают стоимость проезда в транспорте. Проезд в автобусе будет стоить восемь гривен, а в троллейбусе - шесть.

А в Днепре проезд уже подорожал - не только стоимость одной поездки в городском транспорте, но и цены на месячные проездные билеты.