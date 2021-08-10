Мир В Польше резко вырос спрос на заробитчан - за что ценят украинских трудовых мигрантов

2021-08-10 08:15

В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских граждан в течение года.

Как сообщает inPoland, еще до пандемии коронавируса украинцев нанимала на работу каждая десятая компания, однако теперь спрос на мигрантов из Украины вырос.

"Одна из главных причин роста спроса - положительный опыт работы украинцев в Польше", - сообщает портал.

Кроме того, отмечается, что каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

В своих утверждениях журналисты основываются на данных социсследования "Барометр польского рынка труда", которое было проведено компания "Personnel Service". При этом негативно настроены к украинцам всего 8% предпринимателей.

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