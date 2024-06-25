Политика Правительство Германии выступило против идеи депортации военнообязанных украинцев

2024-06-25 14:32

Правительство Германии выступило против идеи депортации украинцев, не пожелавших трудоустроиться. Об этом заявил представитель федерального МИДа Германии, сообщает германское медиа NTV.

По его словам, россия каждый день ведет атаки на всю Украину. Кроме того, российские агрессоры пытаются разрушить инфраструктуру и на западе страны.

Он добавил, что "не знает, где в Украине может быть безопасное место".

Напомним, лидер региональной группы партии Христианский социальный союз в Германии Александер Добриндт внес предложение, чтобы безработные украинцы вернулись "в безопасные районы, что на западе Украины". Социал-демократическая партия Германии и Зеленые подвергли критике это заявление.

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Политика

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Подоляк обвинил роССию в попытке прикрыться гражданскими в Крыму 2024-06-24 19:15
Боррель: ЕС создал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины 2024-06-24 16:48
Южная Корея в любой момент готова подключиться к военной помощи Украине 2024-06-24 12:28