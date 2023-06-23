Мир В Польше трудоустроены каждые восемь из десяти украинцев, больше половины пересылают деньги домой

2023-06-23 21:36

В Польше трудоустроены 78% украинцев, 56% - присылают деньги в Украину. Доля украинцев нетрудоспособного возраста в Польше составляет 4%. Таковы данные исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, сообщает Укринформ.

Отмечается, что 60% опрошенных составляют довоенные мигранты, 40% - военные беженцы после 24 февраля 2022 года.

Опрос проводился в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познани, Люблине, Жешуве, Быдгоще, Гожуве, Олмже, Тарне, Тчеве, Ополе, Устроне, Шидловце и Вадовице весной 2023 года методом непосредственных интервью face-to-face на украинском языке. В ходе исследования было опрошено 500 человек.

Так, среди военных беженцев доля трудоустроенных ниже, чем среди мигрантов: 71% против 83%. Высокие ожидания работодателей (37%) и ограниченная мобильность (28%) - самые большие проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше во время поиска работы.

По данным опроса, согласно своей квалификации работу выполняет каждый третий украинец - 35%. В то же время, половина военных беженцев заявили, что работа, которую они выполняют, не соответствует их квалификации.

Отмечается, что каждый четвертый украинец, проживающий в Польше, в течение последнего года искал работу за пределами республики - больше всего интересовались трудоустройством в Германии (64%) и Чехии (23%).

Кроме того, 17% украинцев рассматривают возможность открытия своего бизнеса в Польше. Самые популярные отрасли: сфера услуг, строительство, торговля, ИТ-сфера.

Исследование показало, что среди 56% респондентов, присылающих деньги в Украину, половина посылает от 301 до 1 000 злотых в месяц (66-221 евро).