Детали Замглавы ОП Андрей Смирнов должен сесть в тюрьму вместе с Чаусом за помощь в осуществлении его побега из Украины

2021-08-09 14:14

В материалах Высшего антикоррупционного суда задокументировано, что нынешний замглавы Офиса президента Андрей Смирнов был соучастником побега бывшего главы Днепровского райсуда Киева Николая Чауса из Украины. Смирнов прятал Чауса в подземном паркинге одного из ЖК столицы, а потом помог ему бежать в Молдову. Сейчас, когда Чаус оказался на скамье подсудимых, соучастники этого дела тоже должны ответить перед законом.

Андрей Смирнов до работы в Офисе президента был адвокатом. Когда НАБУ и ГБР занялись делом о взятке в 150 тыс. долл. судье Чаусу, в материалах следствия всплыла и фамилия Смирнова. Оказалось, что адвокат вывез Николая Чауса в подземный паркинг жилого комплекса «Альпийский» в Киеве, чтобы спрятать коррупционера от правоохранителей. Это произошло на следующий день после разоблачения судьи на взятке. Затем Смирнов помог судье бежать в Молдову.

Эти факты задокументированы в решении Высшего антикоррупционного суда по делу № 991/1532/20, которое ведет НАБУ.

Смирнов настолько продажен, что ему не зазорно перекраситься на ходу. Он общался с Чаусом даже после прихода на работу в Офис президента, а за спиной требовал от ГБР «окружить Чауса страхом неотвратимости наказания», допрашивая жену, мать и адвоката. «Его надо сейчас #бать» – такими словами Смирнов дает указания главе ГБР. Разговор был записан в кабинете бывшего директора ведомства Романа Трубы и слит в СМИ.

Очевидно, что Смирнов, являясь фигурантом дела Чауса, пытается спасти себя. Ведь по логике ему тоже могут предъявить обвинения. И не только по делу Чауса. Ведь Смирнов – смотрящий за судами от ОП и, используя админресурс, лоббирует принятие выгодных для своего бизнеса решений в судах. Недавно он поспособствовал освобождению из СИЗО опасного преступника, вора в законе Умки. По указке из ОП 9 июля судья Печерского суда Вовк отпустил на свободу вора в законе Сергея Олейника, или Умку, которого защищал адвокат из адвокатского бюро «Смирнов и партнеры», которое возглавляет замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Этот же Смирнов делегирован в рабочую группу по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. Когда коррупционера назначают проводить правовую реформу, эта страна обречена, ведь не видать ей справедливых судов. Мошенники на верхах пытаются узурпировать власть. Цинично, но факт.

Владимир Шамин.

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