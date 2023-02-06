ВОЙНА В Украине СМИ Заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова планируют уволить - эксперт назвал реальную причину

2023-02-06 14:26

В Офисе президента рассматривается отставка заместителя главы Офиса Андрея Смирнова из-за провала его коммуникации по созданию специального международного трибунала. Об этом в Facebook сообщает директор института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

По информации его источников в ОП, Смирнов «самоустранился от этого направления, а международные эксперты считают, что у него нет достаточного профессионализма и не смог координировать эту работу от Украины».

Политолог заявил, что руководство Офиса президента намерено исправить ситуацию и избежать окончательной потери надежды на создание отдельного специального международного трибунала.

«Для этого на текущей неделе будет объявлено об отставке Смирнова с должности заместителя главы ОП и назначении на его место эффективного антикризисного коммуникатора и орговика. Президенту и Украине здесь нужна блестящая история успеха, а не позорный провал», – цитирует он источник из ОП.

Он считает, что сегодня для Украины существует дев варианты развития событий. Первый – двусторонний договор между Украиной и ООН, который после поддержки Генеральной ассамблеей ООН обеспечит политическую поддержку всего международного сообщества и позволит создать отдельный трибунал. Второй вариант – это внутренний суд, созданный Украиной, с добавлением международного элемента со стороны ЕС или Совета Европы. В обоих случаях инициатива должна принадлежать украинской стороне – то есть официальный Киев должен занять проактивную позицию – сформулировать и продвигать свое видение. Это та работа, которая должна быть проделана нашей страной и кроме Украины никто ее не сможет и не будет выполнять.

Андрей Миселюк подчеркнул, что сейчас перспектива создания отдельного специального трибунала, где главную роль будет играть Украина и ее уголовное право исчезает прямо на глазах.

«По моей информации, в офисе президента такой перспективе совсем не рады. В провале усилий на этом направлении там обвиняют заместителя председателя ОП Андрея Смирнова, курирующего юридическое направление», - заключает он.

При этом у замглавы Офиса президента есть время решать свои шкурные вопросы и лоббировать интересы своих клиентов в судах. Так, недавно стало известно , что его адвокаты защищают «вора в законе» Умку – Александра Петровского. Также СМИ сообщали, что он лоббирует интересы президента и генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, обвиняемого в завладении 26,5 млн грн.

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