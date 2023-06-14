ВОЙНА В Украине Колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу оголосили вирок

2023-06-14 15:38

ВАКС оголосив вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу — йому дали 10 років позбавлення волі

Чауса звинувачували у хабарництві. Його також позбавили права займати відповідні посади впродовж трьох років після звільнення.

Суддю Чауса затримали у 2016 році при отриманні хабаря у 150 тисяч доларів у справі щодо торгівлі наркотиками. За даними НАБУ, отримані гроші він закопував на своєму городі у літрових банках. Тоді парламент не дав дозвіл на арешт судді. Згодом Чаусу вдалося втекти до Молдови.

У листопаді 2016 року НАБУ повідомило, що Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук. У березні 2021 року Україна подала запит на екстрадицію екссудді з Молдови.