Украина Бывшего судью Чауса обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет

2022-02-02 15:15

Бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу судьи Высшего антикоррупционного суда назначили 717 900 гривен залога. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

До этого Чаус пребывал под круглосуточным домашним арестом, который был ему назначен еще в августе 2021 года.

"В последнем решении суда о продлении этой меры указано, что в соответствии с ч.6 ст. 181 УПК Украины, общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше шести месяцев. Поэтому предельный срок домашнего ареста Чауса якобы истекает 3 февраля и Чаусу нужно было менять меру пресечения. Хотя досудебное расследование уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство. Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог", - говорится в сообщении.

Теперь в течение пяти дней Чаус должен внести залог, тогда он сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей. Например, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Напомним, 12 января суд продлил Чаусу домашний арест. На последнее заседание по своему делу он не явился из-за проблем со слухом.