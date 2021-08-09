Украина В Украине подрожали тарифы и цены на продукты: данные Госстата

2021-08-09 20:20

 

В Украине снова взлетели цены на тарифы и продукты.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Государственная статистическая служба Украины.

В частности, цены на сахар и масло в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года – выросли на 83,5% и 79,0% соответственно.

Какие продукты подорожали в Украине и на сколько:

  • сахар вырос в своей цене на 83,5%;
  • масло подорожало на 79%;
  • яйца подорожали на 33%;
  • хлеб за год стал дороже на 16%;
  • мясо подорожало на 11,1%;
  • макароны - на 9,3%. 

В то же время стало известно и о позитивных тенденциях в украинской экономике. Овощи подешевели на 2,7%, а фрукты - на 12,2%.

В годовом выражении сильно подорожали такие позиции: коммунальные тарифы на воду, электроэнергию и газ, цены на жилье и топливо.

Все это подорожало в основном из-за роста цены на природный газ (на 164,5%) и на электроэнергию - на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 11,9% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,8%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 9,4%. Также на 12% подорожал автодорожный транспорт.

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