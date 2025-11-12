Економіка Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро

2025-11-12 14:45

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара впав на 4 копійки і становить 42,21 гривні, курс євро зріс на 2 копійки до 49,00 гривні.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,68 гривні, а євро – по 48,39 гривні.

На міжбанку американська валюта піднялась на 11 копійок і перебуває на рівні 42,01-42,04 грн/долар купівля-продаж.

Раніше стало відомо, за період 3-7 листопада НБУ продав на міжбанку 576,4 млн доларів. Це мінімальний обсяг за півтора місяці. У Нацбанку пояснили, чому дешевшала гривня у жовтні. Там запевнили, що ситуація контролюється, а коливання курсу гривні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

