Украина На въездах в Киев заметили блокпосты: что происходит

2021-08-10 22:00

В Киеве на некоторых въездах выставили блокпосты. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

При этом в Нацгвардии подчеркнули, что блокпосты установили в рамках активной фазы командно-штабных учений с привлечением подразделений ВСУ и НГУ.

"На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в рамках учений предусматрено выполнение боевых задач, охрана критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины.

Учения продлятся до 13 августа. Их проводя с целью реализации государственной политики, направленной на безопасность и защиту населения и территорий Украины.