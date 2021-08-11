Украина Диетолог назвала самую вредную часть арбуза и дыни

2021-08-11 21:40

Специалист рассказала, какие части в арбузе и дыне могут быть опасными для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

По информации, мякоть около корки может навредить здоровью человека.

Как известно, в настоящее время для выращивания бахчевых культур часто используются нитраты. В плодах они скапливаются в более твердой части дыни или арбуза возле кожуры.

Диетолог рекомендует употреблять арбуз или дыню лишь до зеленой мякоти, так как в ней сконцентрировано большое скопление вредных веществ. Также рекомендуется помещать разрезанный продукт в холодильник и хранить, накрыв пищевой пленкой.

Отмечается, что если плод содержит нитраты, это сразу можно заметить. На продукте не должно быть бугристой корки.