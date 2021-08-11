Украина Диетолог назвала самую вредную часть арбуза и дыни

2021-08-11 21:40

 

Специалист рассказала, какие части в арбузе и дыне могут быть опасными для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

По информации, мякоть около корки может навредить здоровью человека.

Как известно, в настоящее время для выращивания бахчевых культур часто используются нитраты. В плодах они скапливаются в более твердой части дыни или арбуза возле кожуры.

Диетолог рекомендует употреблять арбуз или дыню лишь до зеленой мякоти, так как в ней сконцентрировано большое скопление вредных веществ. Также рекомендуется помещать разрезанный продукт в холодильник и хранить, накрыв пищевой пленкой.

Отмечается, что если плод содержит нитраты, это сразу можно заметить. На продукте не должно быть бугристой корки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Инфекционист назвала 7 главных фактов о штамме "Дельта"

2021-07-25 10:30

видео Стартовали съемки второй части блокбастера Аквамен с Джейсоном Момоа

2021-07-20 15:04

Я не психанула: Мендель назвала причину своего увольнения

2021-07-15 17:40

КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - НА ЧТО СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

2021-07-12 15:05

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине снизили тарифы на электроэнергию для некоторых категорий: сколько придется платить

2021-08-11 22:00

Диетолог назвала самую вредную часть арбуза и дыни

2021-08-11 21:40

Пенсионный фонд сделал заявление о сроках и размерах пенсии в августе

2021-08-11 21:20

Кабмин отреагировал на рекордные цены на автогаз

2021-08-11 20:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине снизили тарифы на электроэнергию для некоторых категорий: сколько придется платить 2021-08-11 22:00
Диетолог назвала самую вредную часть арбуза и дыни 2021-08-11 21:40
Пенсионный фонд сделал заявление о сроках и размерах пенсии в августе 2021-08-11 21:20
Кабмин отреагировал на рекордные цены на автогаз 2021-08-11 20:40