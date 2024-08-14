ВОЙНА В Украине рф выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить в Курскую область, - WSJ

2024-08-14 21:37



Россия перебрасывает часть своих войск с территории Украины, чтобы иметь возможность ответить на наступление украинских сил в Курской области РФ.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По их словам, это - первое свидетельство о том, что военная операция украинской армии на территории России заставляет Москву вывести из Украины подразделения, участвующие в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Отмечается, что американские аналитики пока не определили, сколько войск перебрасывается в Россию и как это может повлиять на ход боевых действий на территории Украины.

Но переброска российских подразделений подтверждает обоснованность заявлений украинских представителей, которые утверждают, что операция на территории России заставила Москву оттянуть войска из зоны боевых действий в Украине.

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.