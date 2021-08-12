Мир Жара в Европе: зафиксирована самая высокая температура за все время наблюдений

2021-08-12 14:23

Еа территории Европы был установлен новый температурный рекорд. Столбики термометров показали +48,8°C.

"Сегодня днем, 11 августа, под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на о.Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C по данным автоматической метеостанции в городе Siracusa!" - сообщает пресс-служба Харьковского центра по гидрометеорологии в Facebook.

Указанные данные официально подтвердил местный агрометеорологический центр - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Этот показатель является новым рекордом не только для Италии, но и всей Европы за все время инструментальных наблюдений. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года и составил +48,0°C.