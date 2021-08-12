Спецпропуска на транспорт в Киеве: ответы на главные вопросы

2021-08-12 18:00

Киевская городская государственная администрация ответила на самые распространенные вопросы по спецпропускам на транспорт в столице, которые будут работать в случае усиления карантинных ограничений. Система подачи заявок начала работу в тестовом режиме еще 10 августа.

Нужно ли покупать дополнительные карты?

Как отметил заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба, несмотря на то, что сейчас в Киеве нет локдауна, впрочем администрация приняла решение подготовиться к этому заранее.

Несмотря на то, что в Киеве будут работать транспортные билеты старого и нового образца, активными будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение.

Куда подавать заявки руководителям предприятий?

КГГА разработало электронную систему подачи заявок, которая начала работу в тестовом режиме 10 августа.

Как понять, что работник получил разрешение на проезд?

При регистрации в электронной системе подачи заявок, руководитель подает списки работников. После положительного решения, последний получит соответствующее письмо, а транспортные карточки его работников автоматически активируются.

Что делать, если нужно ехать, а вы не являетесь работником предприятия критической сферы?

Сейчас электронная система подачи заявок не имеет возможности предоставить соответствующих услуг, впрочем, в ближайшее время, после исправления недостатков и тестирования - в столице запланирована разработка механизма для предоставления разового разрешения и для физических лиц по критической необходимости.