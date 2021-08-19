УКРАИНА ДАВНО УТРАТИЛА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ. ЕЕ ВЕРНУТЬ СМОЖЕТ ТОЛЬКО МЕДВЕДЧУК

Украине в этом году исполняется 30 лет. В стране выросло уже несколько поколений, и люди, родившиеся уже в независимом государстве, уже обзавелись собственными детьми. Однако на протяжении этих десятилетий ни страна, ни народ так и не обрели настоящей независимости. Помочь в этом сможет только один человек, против которого власть развернула широкомасштабную травлю. Просто за то, что он хочет, чтобы мы с вами жили лучше, чтобы наши дети и внуки не были должны заокеанским господам уже с рождения, чтобы Украина стала сильным игроком на геополитической арене. Имя этого человека - Виктор Медведчук.
Как бы кто ни ругал Советский Союз, но Украине от него досталось богатейшее наследие. Промышленные комплексы, горнодобывающие предприятия, развитая химическая и металлургическая отрасли, космические предприятия. Казалось бы, ничто не мешает молодой стране, у которой, вдобавок ко всему, еще и отличное географическое расположение, выходы к морям, за считанные годы стать одной из самых процветающих на континенте. Но никому – ни Европе, ни США – не нужно было государство, способное потеснить их с мировой экономической карты, завоевав рынки, которые они считали исконно своими. В итоге богатейшие представители этих стран пошли по самому простому пути: предложили нашим чиновникам тридцать серебренников – и те с маниакальным удовольствием начали разваливать то, что могло стать устойчивым фундаментом для построения сильной экономики Украины. Некогда богатейшие предприятия банкротились за считанные месяцы, а заводы, славившиеся на весь мир своей продукцией, были вынуждены производить колготки, чайники и прочий ширпотреб, чтобы хоть как-то выжить и обеспечить минимальной зарплатой свои коллективы. В результате все, кто мог покинуть страну, цвет нации - ученые, врачи, спортсмены - давно выехали за рубеж в поисках лучшей жизни. А следом за ними потянулись и миллионы наших сограждан, которых унизительно называют "заробитчане".
Правительства и отдельные чиновники покупались и перекупались. На страну, как бы она ни сопротивлялась, накинули долговое ярмо Международного валютного Фонда. Десятилетиями он, а также другие внешние "кредиторы" и прочие влиятельные мировые лидеры диктовали нам, что делать в своей стране. Именно поэтому у нас повысился и продолжает повышаться пенсионный возраст. Именно МВФ, помахивая "финансовой морковкой" перед носом у очередной украинской власти, диктует правительству, как, когда и насколько повышать цену на газ и другие коммунальные тарифы. И их совершенно не волнует, как среднестатистический украинец, бабушка-пенсионерка или многодетная семья сможет платить за это. Их волнует только одно – не дать Украине обрести реальную независимость. Сделать все, чтобы она еще глубже увязла в долговой яме и никогда из нее не выбралась.
Кроме правительств и чиновников, заокеанский "Большой брат" скупил с потрохами суды, армию, силовиков - словом, всех, кто мог хоть как-то оказывать сопротивление их колоссальному давлению на страну. А теперь благодаря Зеленскому они "додавили" закон о земле. И мы, украинцы, лишились главного, того, что делало нас нацией, самого важного объединяющего фактора – своей земли, которая через подставные фирмы будет продана иностранцам. В результате Украиной мы будем называться только на бумаге. А реальными хозяевами "від Сяну до Дону" будут китайцы, европейцы, арабы - все, кто заплатит цену, которая позволит пользоваться нашей землей так, как они захотят.
Что мы имеем спустя 30 лет независимости? Страну с разваленной экономикой, многолетним вооруженным конфликтом, насквозь прогнившей продажной властью во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые ради одобрения своих хозяев будут принимать любые абсурдные законы, взвинчивать цены и налоги, не учитывая интересы своего народа. Тех, кто каждые 5 лет наивно верит, что новая власть будет лучше старой, что наконец-то найдется человек с сильной командой, способный вытащить Украину из этой бездны.
Такой человек действительно есть. Это лидер оппозиции Виктор Медведчук. Он единственный, кто за все 30 лет ни разу не покинул страну и, в отличие от всех остальных лидеров политических сил, не менял своих убеждений. Он последовательно и целенаправленно отстаивает интересы простых украинцев. Главное - он знает, каким путем должна двигаться Украина, чтобы не просто выбраться из экономической ямы, но и стать процветающей страной. Более того, как государственный деятель с колоссальным опытом он может найти общий язык и с Россией, и с Европой, чтобы сотрудничество между странами строилось на основе взаимной выгоды, а не на позиции "хозяин - раб". В своей статье "О будущем украинского и русского народов" он четко изложил свое виденье того, что может ожидать Украину в ближайшие годы, риски для страны и то, как их избежать.
Именно поэтому лидера оппозиции настолько боится власть в лице президента Зеленского и их заграничные хозяева, что устроили масштабную травлю, вменяя совершенно чудовищные обвинения, основанные на лживых, ничем не подкрепленных, на скорую руку сфабрикованных обвинениях. Их цель одна – закрыть Медведчуку рот и не дать ни малейшего шанса стране наконец-то начать развитие, а не загнивание.
Но как бы ни старался Зеленский со своими "бакановыми", "венедиктовыми" и прочими прихвостнями - у них ничего не выйдет. Медведчук на своем веку видел не одного такого "царька", который, выглядывая из "кармана" очередного миллиардера, грозил ему кулачком. Потому, что на стороне лидера оппозиции - правда, знания, сильная команда и главное - миллионы людей, которые верят ему и верят в него.
А это значит, что у нашей страны еще есть шанс. И пока есть Медведчук - есть вера в то, что свои 40 лет независимости Украина уже будет встречать не в статусе европейской нищенки, а солидным и процветающим государством.
Александр Кальченко