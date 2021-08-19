Украина Больше половины украинцев хотят возобновления смертной казни в стране

2021-08-19 20:20

 

Больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине, против возвращения высшей меры наказания 45% жителей нашей страны. Однако многие среди поддерживающих такую меру наказания - люди с низким уровнем жизни и образования, которые испытывают к самим себе негативные эмоции.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

Социологи опросили украинцев и выяснили, что 51% респондентов поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине, а 45% - против этого. Затруднились ответить на свое отношение к возобновлению смертной казни 4% опрошенных.

Примечательно, что среди тех респондентов, которые поддержали возобновление смертной казни в качестве наказания, большинство - старшего возраста, более бедные и с более низким уровнем образования и мужчины. А также те, кто испытывает к себе негативные эмоции, такие как стыд, гнев, печаль, безразличие или страх.

При этом больше всего поддерживающих смертную казнь украинцев проживают в южных и центральных регионах Украины. Меньше всего поддерживают введение смертной казни жители Киева.

Отметим, что в Украине мораторий на смертную казнь был наложен в 1995 году, незадолго до вступления в Совет Европы. Обязательное условие для нахождения государства в совете - отсутствие смертной казни.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа, в нем приняли участие 20 тысяч украинцев от 16 лет и старше, которые проживают по всей территории страны кроме временно неподконтрольных Киеву территорий и аннексированного Крыма. Для опроса социологи использовали метод телефонного интервью с использованием компьютера.

subscriber subscriber

Еще по теме

Названы наиболее востребованные профессии среди украинцев

2021-08-19 21:40

С 20 августа на дорогах появится больше камер автофиксации: где именно

2021-08-19 19:40

С сентября изменятся правила выплаты пенсий: в ПФУ предупредили украинцев

2021-08-18 18:00

ПФУ показал график выплат: как финансируют пенсии украинцев

2021-08-16 19:00

Еще новости в разделе "Украина"

Названы наиболее востребованные профессии среди украинцев

2021-08-19 21:40

Многодетным семьям выплатят матпомощь: кому и сколько дадут

2021-08-19 21:20

На праздники в Киеве закроют центральные станции метро: названы причина, место и время

2021-08-19 21:00

Больше половины украинцев хотят возобновления смертной казни в стране

2021-08-19 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Названы наиболее востребованные профессии среди украинцев 2021-08-19 21:40
Многодетным семьям выплатят матпомощь: кому и сколько дадут 2021-08-19 21:20
На праздники в Киеве закроют центральные станции метро: названы причина, место и время 2021-08-19 21:00
Больше половины украинцев хотят возобновления смертной казни в стране 2021-08-19 20:20